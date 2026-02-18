Conférence Migration des collections des centaines d’animaux à transférer Châteaudun

Conférence Migration des collections des centaines d’animaux à transférer

Le musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle vous propose une conférence sur le thème Migration des collections des centaines d’animaux à transférer au théâtre municipal de Châteaudun. La conférence portera sur le transfert du fonds zoologique du musée vers une nouvelle réserve en 2026.

Cette conférence tout public sera tenue par Hugo Bordet et Thierry Oudoire.

Hugo Bordet est conservateur-préventeur, régisseur des collections, spécialisé dans les chantiers de collections naturalistes et les fonds sensibles. Il parcourt le monde muséal depuis plus de dix ans afin de proposer ses services (conception des réserves patrimoniales, enseignement etc.)

Thierry Oudoire est conservateur du patrimoine et a été responsable des collections du Musée d’Histoire Naturelle de Lille pendant 12 ans, il met son expérience institutionnelle et ses connaissances au service de nombreux fonds naturalistes. .

Théâtre municipal Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

The Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle will be hosting a conference on the theme of Migration des collections: des centaines d’animaux à transférer at Châteaudun’s Théâtre Municipal. The conference will focus on the transfer of the museum’s zoological collection to a new reserve in 2026.

