Conférence – Migrations internationales : rien que la vérité ! Cité de l’Économie Paris

Migrations internationales : rien que la vérité !

Conférence • Durée 1h • Auditorium

Samedi 10 janvier à 15h

En partenariat avec le média Brief.eco et le CEPII (Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales)

« Vague », « déferlement », « flots » … Les métaphores maritimes ne manquent pas pour parler des migrations. Souvent chargées d’émotion, ces images traduisent autant les peurs collectives que les fantasmes qui entourent ce phénomène. À rebours des discours simplificateurs, les interventions de François Héran et Anthony Edo, permettront de replacer les faits au centre du débat public.

Quels effets les migrations ont-elles sur les pays d’origine et sur les pays d’accueil ? Comment influencent-elles la croissance, l’emploi ou les inégalités ? Comment certains événements géopolitiques, comme le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, pourraient-ils redéfinir le positionnement de l’Union européenne ? Autant de questions qui nourriront les échanges

En présence de :

Anthony Edo, chercheur au CEPII (Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales) et spécialiste des questions relatives aux migrations internationales.

François Héran, sociologue, démographe et professeur et titulaire de la chaire « Migrations et sociétés » au Collège de France.

Modération : Céline Boff, rédactrice en chef de Brief.me et de Brief.eco

Informations pratiques :

Durée : 1h

: 1h Date : Samedi 10 janvier à 15h

Samedi 10 janvier à 15h Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

dans la limite des places disponibles Réservation conseillée

Loin des images alarmistes souvent associées aux migrations, cette conférence propose de revenir aux faits. Un éclairage rigoureux pour comprendre leurs impacts économiques, sociaux et géopolitiques.

Le samedi 10 janvier 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T16:00:00+01:00

fin : 2026-01-10T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T15:00:00+02:00_2026-01-10T16:00:00+02:00

Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/migrations-internationales-rien-que-la-verite



Afficher la carte du lieu Cité de l’Économie et trouvez le meilleur itinéraire

