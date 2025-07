CONFÉRENCE MILIEU LAGUNAIRE Collioure

CONFÉRENCE MILIEU LAGUNAIRE Collioure lundi 21 juillet 2025.

CONFÉRENCE MILIEU LAGUNAIRE

13 Rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21 21:15:00

fin : 2025-07-21 22:00:00

Date(s) :

2025-07-21

Venez assister à la projection conférence Milieu lagunaire l’étang de Canet.

Entre mer et terre, un réservoir de biodiversité.

.

13 Rue Jules Michelet Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47

English :

Come and take part in the projection conference: The lagoon environment of the Etang de Canet.

Between sea and land, a reservoir of biodiversity.

German :

Besuchen Sie den Filmvortrag: Milieu lagunaire l’étang de Canet.

Zwischen Meer und Land, ein Reservoir der Biodiversität.

Italiano :

Partecipate alla proiezione della conferenza: L’ambiente lagunare dell’Etang de Canet.

Tra mare e terra, un serbatoio di biodiversità.

Espanol :

Asista a la proyección de la conferencia: El entorno lagunar del Etang de Canet.

Entre mar y tierra, una reserva de biodiversidad.

L’événement CONFÉRENCE MILIEU LAGUNAIRE Collioure a été mis à jour le 2025-07-02 par OT DE COLLIOURE