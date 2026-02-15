Conférence Mimizan à la recherche du temps perdu L’Escale du Born Mimizan
Conférence Mimizan à la recherche du temps perdu L’Escale du Born Mimizan samedi 21 février 2026.
Conférence Mimizan à la recherche du temps perdu
L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Animée par Hervé Foglia
Ouvert à tous adhésion à l’escale 2 Euros .
L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 19 55 56 lesdechetsutiles@protonmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Mimizan à la recherche du temps perdu
L’événement Conférence Mimizan à la recherche du temps perdu Mimizan a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Mimizan