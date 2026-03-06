Conférence MJC Regards croisés sur les violences Neuville-aux-Bois

Conférence MJC Regards croisés sur les violences

La Maison des Jeunes de Neuville-aux-Bois vous invite à une soirée d’échanges autour des différentes formes de violences le

Vendredi 6 mars 2026 à 20h

Salle Madelin 10 bis rue Just Roux, 45170 Neuville-aux-Bois

Il s’agit d’un temps de discussion avec des professionnels pour mieux comprendre, dialoguer et agir ensemble.

Parce que, comme le disait Averroès

L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà l’équation.

C’est le RDV des parents mais aussi de toutes celles et ceux qui souhaitent réfléchir et partager.

Plus d’informations par téléphone au 07 82 22 54 81 ou par mail à mjcneuville@frmjccentre.org .

10 Bis Rue Just Roux Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire

English :

The Maison des Jeunes de Neuville-aux-Bois invites you to an evening of discussion about different forms of violence on

Friday, March 6, 2026 at 8pm

Salle Madelin ? 10 bis rue Just Roux, 45170 Neuville-aux-Bois

