Conférence MJC Regards croisés sur les violences Neuville-aux-Bois

La Maison des Jeunes de Neuville-aux-Bois vous invite à une soirée d’échanges autour des différentes formes de violences le
Vendredi 6 mars 2026 à 20h
Salle Madelin 10 bis rue Just Roux, 45170 Neuville-aux-Bois
Il s’agit d’un temps de discussion avec des professionnels pour mieux comprendre, dialoguer et agir ensemble.
Parce que, comme le disait Averroès
L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà l’équation.
C’est le RDV des parents mais aussi de toutes celles et ceux qui souhaitent réfléchir et partager.
Plus d’informations par téléphone au 07 82 22 54 81 ou par mail à mjcneuville@frmjccentre.org .
English :
The Maison des Jeunes de Neuville-aux-Bois invites you to an evening of discussion about different forms of violence on
Friday, March 6, 2026 at 8pm
Salle Madelin ? 10 bis rue Just Roux, 45170 Neuville-aux-Bois
