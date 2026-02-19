Conférence – Mode mondialisée : entre globalisation et rayonnement culturel Cité de l’Économie Paris

Une rencontre avec deux temps forts, en partenariat avec L‘Institut Français de la Mode

19h — Les grandes étapes de la mondialisation dans la mode

Délocalisation, standardisation, essor de la fast fashion : la mondialisation a profondément reconfiguré l’industrie textile. L’histoire française en est un marqueur fort, avec un secteur passé de près de 700 000 emplois dans les années 1970 à moins de 100 000 aujourd’hui. Cette keynote reviendra sur les grandes étapes de cette mutation, le rôle central de la Chine dans l’ultra fast fashion et les impacts environnementaux et sociaux de cette mode accélérée.

Key note avec Gildas Minvielle, Directeur de l’Observatoire économique de l’IFM

19h30 — Une création mondialisée ?

À la globalisation de la production et des échanges de produit de mode et leurs conséquences, il convient d’ajouter un éclairage sur les circulations existantes dans l’univers de la création. Loin des oppositions factices entre centre et périphérie, cette table ronde illustrera la manière dont les marques européennes créent des ponts avec de nouveaux foyers créatifs, dont les designers internationaux trouvent à Paris un terreau fertile pour leurs créations et dont les langages créatifs se fertilisent conjointement. A travers de regard de créateurs de mode, de profils académiques ou issus du secteur de la mode, cet échange mettra en lumière les lignes de force et de partage dans la sphère créative contemporaine.

Table ronde animée par Franck Delpal, Docteur en économie de l’Université Paris-Dauphine, il est depuis octobre 2020 directeur du Mastère Spécialisé Management de la Mode & du Luxe

Cette table ronde décrypte la transformation de l’industrie de la mode dans un contexte mondialisé et ses nouveaux foyers créatifs.

Le jeudi 05 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-05T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-05T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-05T19:00:00+02:00_2026-03-05T20:30:00+02:00

Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/mode-mondialisee-entre-globalisation-et-rayonnement-culturel



Afficher la carte du lieu Cité de l’Économie et trouvez le meilleur itinéraire

