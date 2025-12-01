Conférence mode parisienne aux broderies bretonnes en 1860 et 1900 Le carton voyageur Baud

Conférence mode parisienne aux broderies bretonnes en 1860 et 1900

Le carton voyageur 3 Avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15 14:00:00

fin : 2025-12-15

Date(s) :

2025-12-15

Au milieu du XIXe siècle, Paris a découvert la Bretagne au travers du récit pittoresque des auteurs romantiques. Le chemin de fer et les trois expositions universelles de Paris en 1867, 1878 et 1889

vont favoriser les échanges entre l’Ouest et la capitale. Dès 1865, les journaux spécialisés diffusent la mode du paletot breton . À l’apogée du Second Empire, dans un stand de l’Exposition

Universelle installée en 1867 au Champ de Mars, le marchand et tailleur JACOB de Quimper expose des costumes traditionnels du Finistère, mais il présente aussi pour sa clientèle citadine plusieurs modèles de sa nouvelle collection de vêtements aux broderies bretonnes. C’est un succès.

D’autres marchands tailleurs finistériens vont suivre le mouvement et les broderies bretonnes vont trouver épisodiquement leur place dans l’ornementation du vestiaire bourgeois.

Par Réjane et Daniel Labbé de l’association Les Modes au fil du temps.

Conférence organisée en partenariat avec le Groupe d’Histoire du Pays de Baud. .

