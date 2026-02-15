Conférence Modernités du Second Empire par Frédéric BIDOUZE Palais des congrès Arcachon

Conférence Modernités du Second Empire par Frédéric BIDOUZE

Palais des congrès 6 Boulevard Veyrier-Montagnères Arcachon Gironde

Conférence Modernités du Second Empire par Frédéric BIDOUZE

Agrégé d’histoire, maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Louis-Napoléon Bonaparte fut le premier président de la République française puis le dernier souverain régnant de l’histoire de France sous le nom de Napoléon III. À lui seul, il incarne les grandes contradictions d’une société originale, fascinée à la fois par la liberté et l’ordre, la question sociale et le grand capitalisme industriel et bancaire, le rêve égalitaire et la gouvernance des meilleurs, le rejet d’une incarnation somptuaire et l’amour du faste et du beau. .

Palais des congrès 6 Boulevard Veyrier-Montagnères Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 44 44 utlarc@orange.fr

