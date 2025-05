Conférence « Moi aussi, je viens de loin » de Laura Lalande – Mairie Montcuq-en-Quercy-Blanc, 26 mai 2025 18:30, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Confessions d’une accro du chemin, 4500km à pied sur Compostelle et des chemins non balisés.

Dédicace du livre « 3000km »

Mairie 1 Place des Consuls

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie 1000mainsquercyblanc@gmail.com

English :

Confessions of an addict of the road, 4500km on foot on Compostelle and unmarked paths.

Book signing for « 3000km »

German :

Bekenntnisse einer Pfadabhängigen, 4500km zu Fuß auf Santiago de Compostela und nicht markierten Wegen.

Signierstunde des Buches « 3000km »

Italiano :

Confessioni di un drogato della strada, 4500 km a piedi su Compostela e sentieri non segnalati.

Firma del libro « 3000km

Espanol :

Confesiones de un adicto a la carretera, 4500km a pie por Compostela y caminos sin señalizar.

Firma del libro « 3000km

