Conférence Moines et paysans de Chamonix au Moyen Âge
Lykke Slow Hotel and Spa Chamonix-Mont-Blanc
Début : 2026-02-16 19:00:00
fin : 2026-02-16 20:30:00
2026-02-16
Professeur d’histoire médiévale, Nicolas Carrier partagera toute sa science sur l’histoire des moines et paysans de Chamonix, au Moyen Age. Une histoire documentée par les archives médiévales du prieuré de Chamonix.
+33 6 72 22 33 15 contact@lapetiteuniversite.net
English :
Professor of medieval history, Nicolas Carrier will share his knowledge of the history of Chamonix?s monks and peasants in the Middle Ages. A history documented by the medieval archives of the Chamonix priory.
