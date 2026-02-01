Conférence Moines et paysans de Chamonix au Moyen Âge Lykke Slow Hotel and Spa Chamonix-Mont-Blanc

Conférence Moines et paysans de Chamonix au Moyen Âge

Lykke Slow Hotel and Spa 39 r des Allobroges Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2026-02-16 19:00:00

fin : 2026-02-16 20:30:00

2026-02-16

Professeur d’histoire médiévale, Nicolas Carrier partagera toute sa science sur l’histoire des moines et paysans de Chamonix, au Moyen Age. Une histoire documentée par les archives médiévales du prieuré de Chamonix.

Lykke Slow Hotel and Spa 39 r des Allobroges Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 22 33 15 contact@lapetiteuniversite.net

English :

Professor of medieval history, Nicolas Carrier will share his knowledge of the history of Chamonix?s monks and peasants in the Middle Ages. A history documented by the medieval archives of the Chamonix priory.

