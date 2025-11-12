Conférence: Momies Rue Loukianoff Pornic

Conférence: Momies

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-03-31 14:00:00

fin : 2026-03-31 14:00:00

2026-03-31

Entre science, rituel et mémoire, les momies nous parlent encore. Conférence animée par Alain Froment.



Symbole de l’Égypte antique, la momie fascine et intrigue depuis des siècles. Mais au-delà des pharaons, la pratique de la momification s’étend bien au-delà des frontières du Nil et traverse les âges et les civilisations.

Lors de cette conférence, Alain Froment, médecin, anthropologue et administrateur de la Société des Amis du Musée de l’Homme, nous invite à un passionnant voyage à travers le temps et les cultures. Spécialiste reconnu, il présentera la diversité des pratiques de momification observées dans le monde, les techniques mises en œuvre, ainsi que les enjeux scientifiques et patrimoniaux qu’elles soulèvent.

Cette rencontre fera écho à la grande exposition Momies présentée au Musée de l’Homme du 19 novembre 2025 au 25 mai 2026, offrant un éclairage scientifique et humain sur ces témoins exceptionnels du passé. .

English :

Between science, ritual and memory, mummies still speak to us. Lecture by Alain Froment.

German :

Zwischen Wissenschaft, Ritual und Erinnerung: Mumien sprechen noch immer zu uns. Konferenz unter der Leitung von Alain Froment.

Italiano :

Tra scienza, rito e memoria, le mummie ci parlano ancora. Intervento di Alain Froment.

Espanol :

Entre ciencia, ritual y memoria, las momias aún nos hablan. Conferencia de Alain Froment.

