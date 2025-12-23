Conférence Mon alimentation et moi

Salle Miche Blais Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Conférence gratuite à destination des seniors proposée par Espace Diabète Nutrition.

La conférence sera suivie d’un entretien diététique le 17 mars 2026, de 3 ateliers les 28 avril, 5 mai et 12 mai 2026, d’une séance de cuisine le mardi 26 mai 2026 à la salle des fêtes de Montigny-le-Gannelon avec partage du repas. .

Salle Miche Blais Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 52 01 10 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free conference for seniors organized by Espace Diabète Nutrition.

L’événement Conférence Mon alimentation et moi Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2025-12-23 par OT GRAND CHATEAUDUN