Conférence Mon bébé face aux écrans Salle d’activité Montbeugny

Conférence Mon bébé face aux écrans

Salle d’activité 16 place de la Mairie Montbeugny Allier

Début : 2026-02-05 19:00:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Conférence animée par Philippe BADIN, kinésithérapeute.

Salle d’activité 16 place de la Mairie Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 51 04

English :

Lecture by Philippe BADIN, physiotherapist.

