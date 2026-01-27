Conférence Mon bébé face aux écrans Salle d’activité Montbeugny

Salle d’activité 16 place de la Mairie Montbeugny Allier

Début : 2026-02-05 19:00:00
2026-02-05

Conférence animée par Philippe BADIN, kinésithérapeute.
Lecture by Philippe BADIN, physiotherapist.

