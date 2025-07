Conférence mon corps raconte mon histoire La Baule-Escoublac

Conférence mon corps raconte mon histoire La Baule-Escoublac mercredi 23 juillet 2025.

Conférence mon corps raconte mon histoire

232 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 19:00:00

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Le Docteur Anne Gabard Allard, gynécologue et autrice engagée, présentera son livre Mon corps raconte mon histoire lors d’une conférence suivie d’une séance de dédicace.

Cet ouvrage aborde les questions d’endométriose, d’infertilité et de symptômes féminins inexpliqués à travers une approche humaine et intégrative. .

232 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 23 66 librairielesoiseaux@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence mon corps raconte mon histoire La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-07-16 par ADT44