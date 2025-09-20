Conférence « Mon Schweitzer » comment un livre réveille la mémoire collective Lapoutroie

Conférence « Mon Schweitzer » comment un livre réveille la mémoire collective

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Une conférence de Francis Guthleben, Guy Michel sur le livre « Mon Schweitzer » et un moment musical performé par Ba Banga Nyeck. Dès 11 ans.

Présentation avec les deux écrivains, Francis Gutleben and Guy Michel, de l’aventure autour de la publication du livre “Mon Schweitzer” regroupant une centaine de témoignages actuels sur le Prix Nobel de la Paix.

L’intermède musical est interprété par Ba Banga Nyeck.

La conférence est suivie d’une séance de dédicace. 0 .

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr

English :

A talk by Francis Guthleben, Guy Michel on the book « Mon Schweitzer » and a musical performance by Ba Banga Nyeck. Ages 11 and up.

German :

Ein Vortrag von Francis Guthleben, Guy Michel über das Buch « Mein Schweitzer » und ein musikalischer Moment, dargeboten von Ba Banga Nyeck. Ab 11 Jahren.

Italiano :

Discorso di Francis Guthleben, Guy Michel sul libro « Mon Schweitzer » e performance musicale di Ba Banga Nyeck. Per bambini dagli 11 anni in su.

Espanol :

Charla de Francis Guthleben, Guy Michel sobre el libro « Mon Schweitzer » y actuación musical de Ba Banga Nyeck. Para niños a partir de 11 años.

