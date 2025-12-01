Conférence Monde canonial, monde monastique Rue des casernes Tournus

Conférence Monde canonial, monde monastique

Rue des casernes Palais de Justice de Tournus (salle 15) Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 18:00:00

fin : 2025-12-17 19:30:00

Date(s) :

2025-12-17

La conférence

Affiche de la conférence CIER du 17 décembre 2025 Monde canonial, monde monastique Dans l’organisation de l’Église, séculiers et réguliers sont réputés avoir chacun leur spécificité et tenir de manière parallèle et bien distincte leur place au sein de l’Ecclesia, clercs et chanoines d’un côté, moines et moniales de l’autre. Or, dès les temps carolingiens mais plus encore aux XIe-XIIe siècles, poussées par leurs protecteurs, évêques ou grands laïcs, ces communautés ont parfois été amenées à changer de propositum vitae, pour passer du siècle à la règle ou, plus rarement, abandonner celle-ci pour vivre en clercs. Ces processus de régularisation ou de sécularisation entrent dans le champ des phénomènes historiques de réforme qui entraînent réticences et résistances et conditionnent la mise en œuvre de ces mutations, leur réussite ou leur échec.

En abordant un champ quasiment inexploré de l’histoire religieuse médiévale, il s’agit ici de décloisonner les catégories séculiers/réguliers pour aborder autrement les pratiques de la vie communautaire médiévale et analyser les contacts entre ces deux mondes, canoniaux et monastiques.

La conférencière

Maîtresse de conférences en histoire médiévale à l’université Grenoble Alpes, Noëlle Deflou-Leca travaille sur la genèse et l’organisation institutionnelle et spatiale des réseaux de dépendances monastiques en lien avec les processus réformateurs chez les réguliers. Elle est déjà intervenue à Tournus, en particulier lors des Rencontres du millénaire de l’abbatiale Saint-Philibert. Parmi ses ouvrages, signalons ici Monde canonial, monde monastique. Mutations et conversions de statuts IXe-XIIe siècle , co-dirigé avec Anne Massoni et publié aux Presses Universitaires de Rennes fin août 2024 (https://pur-editions.fr/product/10053/monde-canonial-monde-monastique).

Entrée 5 €, gratuit pour les adhérents à jour de leur cotisation .

Rue des casernes Palais de Justice de Tournus (salle 15) Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté cier.tournus@gmail.com

English : Conférence Monde canonial, monde monastique

German : Conférence Monde canonial, monde monastique

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Monde canonial, monde monastique Tournus a été mis à jour le 2025-11-20 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II