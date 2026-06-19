Informations pratiques

Conférence : « Monet au Havre » par Géraldine Lefebvre Musée des impressionnismes Giverny Giverny Jeudi 17 septembre, 18h00

À l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, cette conférence revient sur ses années de formation au Havre (1845-1874), une période décisive où naît sa vocation artistique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-17T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-17T19:00:00.000+02:00

1



Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

