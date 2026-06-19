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Conférence : « Monet au Havre » par Géraldine Lefebvre Musée des impressionnismes Giverny Giverny
jeudi 17 septembre 2026 · Musée des impressionnismes Giverny · Giverny
Informations pratiques
Conférence : « Monet au Havre » par Géraldine Lefebvre Musée des impressionnismes Giverny Giverny Jeudi 17 septembre, 18h00
À l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, cette conférence revient sur ses années de formation au Havre (1845-1874), une période décisive où naît sa vocation artistique.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-17T19:00:00.000+02:00
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Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny
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