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Conférence : « Monet au Havre » par Géraldine Lefebvre Musée des impressionnismes Giverny Giverny

jeudi 17 septembre 2026 · Musée des impressionnismes Giverny · Giverny

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Musée des impressionnismes Giverny
Adresse
99 Rue Claude Monet
Ville
Giverny

Conférence : « Monet au Havre » par Géraldine Lefebvre Musée des impressionnismes Giverny Giverny Jeudi 17 septembre, 18h00

À l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, cette conférence revient sur ses années de formation au Havre (1845-1874), une période décisive où naît sa vocation artistique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-17T19:00:00.000+02:00

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Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny


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