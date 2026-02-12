Conférence Monseigneur Eugène de Mazenod (1782-1861) un évêque bâtisseur Cave aux huiles Aix-en-Provence

Conférence Monseigneur Eugène de Mazenod (1782-1861) un évêque bâtisseur

M. Sanchez, Docteur en Histoire de l’Art et Musicologie, nous parlera de Monseigneur Eugène de Mazenod.

Issu d’ une vieille famille de l aristocratie provençale, Eugène de Mazenod fut le fondateur en 1816 de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée puis devint, en 1823, vicaire général du diocèse de Marseille et enfin évêque de la cité phocéenne. Véritable bâtisseur, il a construit 26 églises dont la Major et ND de la Garde. Il fut canonisé par Jean Paul II en 1995. .

Mr. Sanchez, Doctor of Art History and Musicology, will talk about Monseigneur Eugène de Mazenod.

