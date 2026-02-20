Conférence Monstres et chimères sur les plafonds peints du Moyen Âge Cloître de la cathédrale de Fréjus Fréjus

Conférence Monstres et chimères sur les plafonds peints du Moyen Âge

Cloître de la cathédrale de Fréjus 58, rue du Cardinal Fleury Fréjus Var

Tarif : 7 – 7 – EUR

2026-03-07 15:00:00

2026-03-07 16:00:00

2026-03-07

À l’occasion de l’exposition Monstres et Chimères, Georges Puchal propose une conférence sur les figures fantastiques des plafonds peints médiévaux. Une lecture iconographique et historique pour comprendre l’origine, la symbolique de ces créatures.

To coincide with the Monstres et Chimères exhibition, Georges Puchal presents a lecture on the fantastic figures depicted on medieval painted ceilings. An iconographic and historical reading to understand the origin and symbolism of these creatures.

