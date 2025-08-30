Conférence Montaigne 1588 Salle François Mitterrand Villeréal

Conférence Montaigne 1588

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-02

Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais, cette conférence sera présentée par Anne Marie Cocula historienne, professeur émérite de l’université Bordeaux Montaigne, membre de l’Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts.

1588 devait être une annus mirabilis et la consécration pour Montaigne qui allait bénéficier pour la 1ère fois d’une publication parisienne et pouvoir jouer peut-être un rôle dans la vie politique de son pays.

Était-il missionné, après 3 années de guerre de religion, pour réconcilier le roi Henri III et le protestant Henri de Navarre, prétendant légitime à sa succession sur le trône de France, exclu de ses droits en 1585 sous la pression de la Sainte Ligue et du Duc Henri de Guise son chef militaire ?

De saison en saison, 1588 devint pour Montaigne une annus horribilis ponctuée d’événements politiques inattendus et terribles. .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 91 79 jeanpierrefourre47@gmail.com

English : Conférence Montaigne 1588

Organized by the Université du temps libre du Pays Villeréalais, this lecture will be presented by Anne Marie Cocula, historian, former president of Bordeaux-Montaigne University and member of the Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts.

