Conférence « Montrond avant les Condé, la splendeur oubliée d’un château disparu »

10 Allée du Prince de Condé Saint-Amand-Montrond Cher

Début : Dimanche 2025-09-21 10:00:00

2025-09-21

RDV en haut de la colline sur l’esplanade pour la conférence.

Conférence d’Olivier Trotignon, historien. La conférence portera sur les mobiliers, oeuvres d’art, équipements ménagers et autres armements qui étaient visibles dans les intérieurs du château de Montrond au moment de sa vente par Sully au prince de Condé (début XVIIIè). Entrée libre .

English :

Meet at the top of the hill on the esplanade for the conference.

German :

RDV auf der Spitze des Hügels auf der Esplanade für die Konferenz.

Italiano :

Ritrovo in cima alla collina sulla spianata per la conferenza.

Espanol :

Reúnase en la cima de la colina, en la explanada, para la conferencia.

