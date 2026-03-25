Conférence Monuments disparus du pays d’Othe

Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 17:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Samedi 4 avril NEUVILLE-SUR-VANNE Conférence Monuments disparus du pays d’Othe . A 17h30 à la salle des associations.

Dans le cadre des l’ANAQ et la commune de Neuville-sur-Vanne proposent dans le cadre des Rencontres savantes de Neuville-sur-Vanne une conférence sur les monuments disparus du pays d’Othe par Matthieu Micoulaut.

Contact +33 (0)3 25 40 40 27 mairie-neuville-sur-vanne@wanadoo.fr .

Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne 10190 Aube Grand Est +33 3 25 40 40 27 mairie-neuville-sur-vanne@wanadoo.fr

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English :

L’événement Conférence Monuments disparus du pays d’Othe Neuville-sur-Vanne a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance