Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

Conférence « Morimond, entre la Révolution et aujourd’hui »

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Tout public

L’abbaye de Morimond située à 13km de Bourbonne, était une abbaye majeure de l’ordre cistercien.

Le décret du 2 novembre 1789 place les biens du clergé « à la disposition de la nation ».

Après avoir dû remettre les archives et les objets précieux, l’Abbé Antoine Chautan de Vercly et les derniers religieux se voient intimer l’ordre de quitter les lieux le dimanche des Rameaux 1791. Les bâtiments sont vendus comme biens nationaux.

Présenté par le président des Amis de Morimond, Laurent Bertrand.

Entrée 5€ – Office de Tourisme. .

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Conférence « Morimond, entre la Révolution et aujourd’hui » Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-06 par Antenne de Bourbonne-les-Bains