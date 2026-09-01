Conférence « Morimond, entre la Révolution et aujourd’hui » Bourbonne-les-Bains
jeudi 17 septembre 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
Conférence « Morimond, entre la Révolution et aujourd’hui »
Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Tout public
L’abbaye de Morimond située à 13km de Bourbonne, était une abbaye majeure de l’ordre cistercien.
Le décret du 2 novembre 1789 place les biens du clergé « à la disposition de la nation ».
Après avoir dû remettre les archives et les objets précieux, l’Abbé Antoine Chautan de Vercly et les derniers religieux se voient intimer l’ordre de quitter les lieux le dimanche des Rameaux 1791. Les bâtiments sont vendus comme biens nationaux.
Présenté par le président des Amis de Morimond, Laurent Bertrand.
Entrée 5€ – Office de Tourisme. .
Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Conférence « Morimond, entre la Révolution et aujourd’hui » Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-06 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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