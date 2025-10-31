Conférence « Mort.e ou vivant.e ? » Gourdon

Conférence « Mort.e ou vivant.e ? » Gourdon vendredi 31 octobre 2025.

Conférence « Mort.e ou vivant.e ? »

Qu’est ce que la mort biologique ?

À quel moment est-elle déterminée ? Dans cette première conférence, Zoé Husson, biologiste, accompagnée par Amandine Delord, anthropologue, interrogent la définition de la mort.

English :

What is biological death?

At what point is it determined? In this first conference, biologist Zoé Husson and anthropologist Amandine Delord explore the definition of death.

German :

Was ist der biologische Tod?

Zu welchem Zeitpunkt wird er bestimmt? In diesem ersten Vortrag hinterfragen die Biologin Zoé Husson und die Anthropologin Amandine Delord die Definition des Todes.

Italiano :

Che cos’è la morte biologica?

In quale momento viene determinata? In questa prima conferenza, la biologa Zoé Husson e l’antropologa Amandine Delord esplorano la definizione di morte.

Espanol :

¿Qué es la muerte biológica?

¿En qué momento se determina? En esta primera conferencia, la bióloga Zoé Husson y la antropóloga Amandine Delord exploran la definición de la muerte.

