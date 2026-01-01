Conférence »Mourir et après?

Place Noël Poujade Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Qu'y a-t-il après la mort? Et au delà de la mort, quels sont les rituels qui nous relient aux défunts? Dans cette 3ème et dernière conférence mortelle, Amandine Delord, anthropologue, et Zoé Husson, neurobiologiste s'interrogent sur l'au- delà

Qu'y a-t-il après la mort? Et au delà de la mort, quels sont les rituels qui nous relient aux défunts? Dans cette 3ème et dernière conférence mortelle, Amandine Delord, anthropologue, et Zoé Husson, neurobiologiste s'interrogent sur l'au- delà. Nous parlerons expériences de mort imminente et rites funéraires d'un point de vue biologique et anthropologique.

.

Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What’s after death? And beyond death, what rituals connect us to the departed? In this 3rd and final mortal conference, Amandine Delord, anthropologist, and Zoe? Husson, neurobiologist asks about the beyond

L’événement Conférence »Mourir et après? Gourdon a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Gourdon