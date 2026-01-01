Conférence »Mourir et après? Gourdon
Conférence »Mourir et après? Gourdon vendredi 23 janvier 2026.
Conférence »Mourir et après?
Place Noël Poujade Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Qu'y a-t-il après la mort? Et au delà de la mort, quels sont les rituels qui nous relient aux défunts? Dans cette 3ème et dernière conférence mortelle, Amandine Delord, anthropologue, et Zoé Husson, neurobiologiste s'interrogent sur l'au- delà. Nous parlerons expériences de mort imminente et rites funéraires d'un point de vue biologique et anthropologique.
Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92
What’s after death? And beyond death, what rituals connect us to the departed? In this 3rd and final mortal conference, Amandine Delord, anthropologist, and Zoe? Husson, neurobiologist asks about the beyond
