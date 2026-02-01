Conférence mouvementée On mange quoi ce soir ? Tiers Lieu d’Azun Aucun

Conférence mouvementée On mange quoi ce soir ?

Début : 2026-02-21 19:30:00

Conférence mouvementée organisée par les ateliers de l’Utopie de Capvern

Comment la cuisine, la table et le banquet sont-ils devenus des objets de séparatisme politique et de conciliation des puissants sur le dos du peuple? Qui participe au banquet? Quelles cantines populaires mettra t on en place?

Un acteur sur scène vous transportera dans le temps et dans l’espace.

Spectacle suivi d’un débat et d’une soupe.

Participation libre pour les luttes en cours.

Inscriptions et infos à asso@tierslieudazun.org ou au 07 88 00 93 07. .

English :

A lively conference organized by Capvern’s Utopie workshops:

How did the kitchen, the table and the banquet become objects of political separatism and conciliation for the powerful at the expense of the people? Who attends the banquet? What popular canteens will be set up?

An actor on stage will transport you through time and space.

Show followed by debate and soup.

Free participation for ongoing struggles.

