Conférence mouvementée place du 8 mai 1945 Saint-Martial-d’Artenset

Conférence mouvementée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Conférence mouvementée On mange quoi de soir ? Un acteur va vous transporter dans le temps et dans l’espace des cuisines, banquets, cantines populaires…prix libre à la Maison de l’Innovation Citoyenne 07 86 43 82 85 .

place du 8 mai 1945 Maison de l’Innovation Citoyenne Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 43 82 85 mic.stmartial@gmail.com

