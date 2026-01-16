Conférence Mozart Un compositeur et bien davantage Obernai
Conférence Mozart Un compositeur et bien davantage Obernai vendredi 10 avril 2026.
Conférence Mozart Un compositeur et bien davantage
Cour Athic Obernai Bas-Rhin
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Cette conférence sur Mozart par Gérard Pelletant, est un hommage au musicologue obernois Jean-Victor Hocquard, spécialiste de la vie et de l’œuvre de Mozart.
Dans le cadre de ‘2026 année Mozart’ conférence/hommage au musicologue obernois Jean-Victor Hocquard.
Cette conférence est donnée par Gérard Pelletant, conférencier et héritier de l’ensemble des travaux de recherche de Jean-Victor Hocquard, historien et musicologue obernois spécialiste de la vie et de l’œuvre de Mozart.
Pour tous dès 8 ans. .
Cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 29 43 emmdd@obernai.fr
English :
This lecture on Mozart by Gérard Pelletant is a tribute to the Obernois musicologist Jean-Victor Hocquard, a specialist in the life and work of Mozart.
