Conférence Mozart Un compositeur et bien davantage

Cour Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Cette conférence sur Mozart par Gérard Pelletant, est un hommage au musicologue obernois Jean-Victor Hocquard, spécialiste de la vie et de l’œuvre de Mozart.

Dans le cadre de ‘2026 année Mozart’ conférence/hommage au musicologue obernois Jean-Victor Hocquard.

Cette conférence est donnée par Gérard Pelletant, conférencier et héritier de l’ensemble des travaux de recherche de Jean-Victor Hocquard, historien et musicologue obernois spécialiste de la vie et de l’œuvre de Mozart.

Pour tous dès 8 ans. .

Cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 29 43 emmdd@obernai.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This lecture on Mozart by Gérard Pelletant is a tribute to the Obernois musicologist Jean-Victor Hocquard, a specialist in the life and work of Mozart.

L’événement Conférence Mozart Un compositeur et bien davantage Obernai a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme d’Obernai