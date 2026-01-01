Conférence: Mr Monet de Giverny à Venise près des Halles Pornic

Conférence: Mr Monet de Giverny à Venise

L’association Bul’d’Art organise une conférence animée par Alain Barré.



Claude Monet a longtemps hésité avant de venir à Venise. Son étang de Giverny, avec ses nymphéas, était devenu un laboratoire pictural dont il n’arrivait plus à se passer. C’est sur invitation d’une amie qu’il décide de s’y rendre en octobre 1908. Il déclare d’abord Venise est trop belle pour être peinte… et moi je suis trop vieux pour peindre de belles choses ! Mais il peint tout de même 37 toiles, dont plusieurs chefs-d’œuvre. Il souhaitait revenir à Venise, mais son vœu ne put se réaliser et ses toiles ne furent exposées que trois ans plus tard. .

The Bul’d’Art association is organizing a lecture by Alain Barré.

