Conférence « Mucha » Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard
samedi 24 octobre 2026 · Théâtre Pécout - Espace Culturel et Festif de l'Etoile · Châteaurenard
Informations pratiques
Châteaurenard
Conférence « Mucha »
Samedi 24 octobre 2026 à partir de 17h. Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 17:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Conférence « Mucha » au Théâtre Pécout.
Conférence « Mucha » organisée par l’Association du Quartier des Arènes et animée par Joëlle Saccoman au Théâtre Pécout.
Découvrez l’univers fascinant d’Alfons Mucha, le maître incontesté de l’Art nouveau.
À travers des affiches aux lignes élégantes, des palettes de couleurs harmonieuses et des figures féminines sublimées par des motifs floraux, son art réinvente la beauté. .
Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur asso.lesarenes@gmail.com
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English :
« Mucha » Lecture at the Pécout Theater.
L’événement Conférence « Mucha » Châteaurenard a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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