samedi 24 octobre 2026 · Théâtre Pécout - Espace Culturel et Festif de l'Etoile · Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

Conférence « Mucha »

Samedi 24 octobre 2026 à partir de 17h. Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 17:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Conférence « Mucha » au Théâtre Pécout.

Conférence « Mucha » organisée par l’Association du Quartier des Arènes et animée par Joëlle Saccoman au Théâtre Pécout.



Découvrez l’univers fascinant d’Alfons Mucha, le maître incontesté de l’Art nouveau.

À travers des affiches aux lignes élégantes, des palettes de couleurs harmonieuses et des figures féminines sublimées par des motifs floraux, son art réinvente la beauté. .

Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur asso.lesarenes@gmail.com

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English :

« Mucha » Lecture at the Pécout Theater.

L’événement Conférence « Mucha » Châteaurenard a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence