Conférence multimédias de Thierry lavoux Arcachon

Conférence multimédias de Thierry lavoux

Auditorium du MAAT Arcachon Gironde

Gratuit

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Avec l’Association Histoire et traditions du Bassin d’Arcachon, Arcachon Ville Impériale.

Charles Gounod et Arcachon.

Accès libre.

Auditorium du MAAT Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90 histradi@gmail.com

