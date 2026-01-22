Conférence multimédias de Thierry lavoux Arcachon

Conférence multimédias de Thierry lavoux Arcachon jeudi 29 janvier 2026.

Auditorium du MAAT Arcachon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-29
2026-01-29

Avec l’Association Histoire et traditions du Bassin d’Arcachon, Arcachon Ville Impériale.
Charles Gounod et Arcachon.

Accès libre.

Auditorium du MAAT Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90  histradi@gmail.com

