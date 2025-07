CONFERENCE MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie

Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-07-18 18:30:00

2025-07-18 2025-08-22

Conférence

« Vignes et vignobles en Cerdagne »

Par Jean-Louis Blanchon, historien

Gratuit Tout public.

Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05 musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com

English :

Conference

« Vines and vineyards in Cerdagne

By Jean-Louis Blanchon, historian

Free Open to all.

German :

Konferenz

« Weingärten und Weinberge in der Cerdanya »

Von Jean-Louis Blanchon, Historiker

Kostenlos Für jedes Publikum.

Italiano :

Conferenza

« Vigne e vigneti in Cerdagne

A cura di Jean-Louis Blanchon, storico

Gratuito Aperto al pubblico.

Espanol :

Conferencia

« Vides y viñedos en Cerdaña

A cargo de Jean-Louis Blanchon, historiador

Gratuita Abierta al público en general.

