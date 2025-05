Conférence Musée des Cordeliers – Saint-Jean-d’Angély, 20 mai 2025 07:00, Saint-Jean-d'Angély.

Charente-Maritime

Conférence Musée des Cordeliers 9 Rue Regnaud Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-05-20

fin : 2025-05-20 20:30:00

2025-05-20

Le Musée vous convie à la conférence de Denis Gandouet, Résistance et déportation du saintongeais Guy Chataigné.

Conférence proposée par l’association Adam.

9 Rue Regnaud

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 72 musee@angely.net

English :

The Museum invites you to a lecture by Denis Gandouet, Résistance et déportation du saintongeais Guy Chataigné.

Lecture offered by the Adam association.

German :

Das Museum lädt Sie zum Vortrag von Denis Gandouet, Résistance et déportation du saintongeais Guy Chataigné ein.

Der Vortrag wird von der Vereinigung Adam angeboten.

Italiano :

Il Museo vi invita alla conferenza di Denis Gandouet, Résistance et déportation du saintongeais Guy Chataigné.

La conferenza è organizzata dall’associazione Adam.

Espanol :

El Museo le invita a la conferencia de Denis Gandouet, Résistance et déportation du saintongeais Guy Chataigné.

La conferencia está organizada por la asociación Adam.

