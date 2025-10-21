Conférence Musée des Cordeliers Saint-Jean-d’Angély

Conférence Musée des Cordeliers Saint-Jean-d’Angély mardi 21 octobre 2025.

Conférence Musée des Cordeliers

9 Rue Regnaud Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-10-21 20:30:00

Le Musée vous convie à la conférence de Jean-Jacques Vidal, Les fols entreprises du roi François ou l’envers du décor.

Conférence proposée par l’association Adam.

9 Rue Regnaud Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 72 musee@angely.net

English :

The Museum invites you to a lecture by Jean-Jacques Vidal, Les fols entreprises du roi François ou l?envers du décor.

Lecture offered by the Adam association.

German :

Das Museum lädt Sie zum Vortrag von Jean-Jacques Vidal, Les fols entreprises du roi François ou l’envers du décor (Die verrückten Unternehmungen von König Franz oder die Rückseite des Dekors), ein.

Der Vortrag wird von der Adam Association angeboten.

Italiano :

Il Museo vi invita alla conferenza di Jean-Jacques Vidal, Les fols entreprises du roi François ou l’envers du décor.

Organizzata dall’associazione Adam.

Espanol :

El Museo le invita a la conferencia de Jean-Jacques Vidal, Les fols entreprises du roi François ou l’envers du décor.

Organizada por la asociación Adam.

