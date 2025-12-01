Conférence Musée des Cordeliers Musée des Cordeliers Saint-Jean-d’Angély
Conférence Musée des Cordeliers Musée des Cordeliers Saint-Jean-d’Angély mardi 16 décembre 2025.
Conférence Musée des Cordeliers
Musée des Cordeliers 9 rue régnaud Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 20:30:00
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Conférence sur le thème les femmes du cognac de l’ Ombre à la lumière , de Monique Fillioux et Thérèse Bertrand.
.
Musée des Cordeliers 9 rue régnaud Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 03 08 81
English :
false
L’événement Conférence Musée des Cordeliers Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-12-02 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme