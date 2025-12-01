Conférence Musée des Cordeliers Musée des Cordeliers Saint-Jean-d’Angély

Conférence Musée des Cordeliers

Musée des Cordeliers 9 rue régnaud Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Conférence sur le thème les femmes du cognac de l’ Ombre à la lumière , de Monique Fillioux et Thérèse Bertrand.

.

Musée des Cordeliers 9 rue régnaud Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 03 08 81

English :

false

L’événement Conférence Musée des Cordeliers Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-12-02 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme