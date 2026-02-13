Conférence musicale autour de l’âme slave, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Conférence musicale autour de l’âme slave Dimanche 1 mars, 15h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Début : 2026-03-01T15:00:00+01:00 – 2026-03-01T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T15:00:00+01:00 – 2026-03-01T16:00:00+01:00

Explorez la richesse et la profondeur de la musique slave à travers une conférence musicale portée par Vincent Balse, chef d’orchestre et pianiste reconnu.

En mêlant récit, anecdotes historiques, extraits d’œuvres et interprétations en direct au piano, il vous guide dans un voyage sensible au cœur des compositeurs d’Europe centrale, pour (re)découvrir une tradition musicale puissante, imprégnée de folklore, d’exil et d’humanité.

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Par Vincent Balse, chef de l’Orchestre de Chambre de Lyon

