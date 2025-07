Conférence musicale avec Alexandra Hernadez et Laurent Chauvaud INOUI OCEAN Librairie Dialogues Brest

Conférence musicale avec Alexandra Hernadez et Laurent Chauvaud INOUI OCEAN Librairie Dialogues Brest mercredi 30 juillet 2025.

Conférence musicale avec Alexandra Hernadez et Laurent Chauvaud INOUI OCEAN

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Début : 2025-07-30 18:00:00

fin : 2025-07-30 19:00:00

2025-07-30

Mi-spectacle, mi-conférence, Alexandra Hernandez nous plonge dans les eaux de Saint-Pierre et Miquelon, révélant un océan transformé par la surpêche, le trafic maritime et le changement climatique. Au piano, elle nous partage son coin du monde en poésie, musique et images.

Collaborant avec des scientifiques dont Laurent Chauvaud, directeur de recherche au CNRS, ils nous invitent tous deux à plonger dans cette soirée mêlant l’art à la science pour nous alerter sur les enjeux du réchauffement

Inscription en ligne. .

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

