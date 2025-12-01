Conférence musicale Auditorium du CIM Bar-le-Duc

Conférence musicale

Conférence musicale Désaccords, quand le peuple réveille la musique , par Éloi Fétus.

Entrée gratuite.Tout public

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 31 cim@meusegrandsud.fr

Musical conference Désaccords, quand le peuple réveille la musique , by Éloi Fétus.

Free admission.

