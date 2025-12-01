Conférence musicale Auditorium du CIM Bar-le-Duc
Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc Meuse
Conférence musicale Désaccords, quand le peuple réveille la musique , par Éloi Fétus.
Entrée gratuite.Tout public
Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 31 cim@meusegrandsud.fr
English :
Musical conference Désaccords, quand le peuple réveille la musique , by Éloi Fétus.
Free admission.
