Conférence musicale Bellac

Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Le physicien Étienne Klein et le musicien Olivier Mellano unissent leurs voix pour une expérience unique mêlant science et musique. Ensemble, ils explorent les mystères de l’espace-temps et de la physique quantique, dans une conférence musicale improvisée, où les idées se vivent autant qu’elles s’écoutent. Un moment à la fois intellectuel et sensoriel, pour penser et ressentir en même temps. .

Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61 info@theatre-du-cloitre.fr

