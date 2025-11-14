CONFÉRENCE MUSICALE BRASSENS, UN POÈTE HUMANISTE Sète

67 boulevard Camille Blanc Sète Hérault

Plongez dans une conférence musicale qui révèle l’humanité chez Georges Brassens.

Plongez dans une conférence musicale qui révèle l’humanité chez Georges Brassens. À travers des analyses poétiques, musicales et littéraires, vous découvrirez les facettes profondes de son œuvre ses engagements, ses valeurs, ses relations humaines, et la façon dont il a su exprimer compassion, ironie et solidarité.Réservations reservationbrassens@ville-sete.fr .

Immerse yourself in a musical lecture that reveals the humanity of Georges Brassens.

Tauchen Sie ein in eine musikalische Konferenz, die die Menschlichkeit in Georges Brassens enthüllt.

Immergetevi in una lezione musicale che rivela l’umanità di Georges Brassens.

Sumérjase en una lectura musical que revela la humanidad de Georges Brassens.

