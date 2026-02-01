Conférence musicale chants de métiers Plouër-sur-Rance

Conférence musicale chants de métiers Plouër-sur-Rance samedi 28 février 2026.

Salon d’honneur de la mairie Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-28 18:00:00
2026-02-28

Chants de métiers laboureur, semeur, forgeron, gabier, charpentier…

Conférence musicale par Myrdhin et Elisa

Salon d'honneur de la mairie Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d'Armor Bretagne 

