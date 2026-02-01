Conférence musicale chants de métiers Plouër-sur-Rance
Conférence musicale chants de métiers Plouër-sur-Rance samedi 28 février 2026.
Conférence musicale chants de métiers
Salon d’honneur de la mairie Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 18:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Chants de métiers laboureur, semeur, forgeron, gabier, charpentier…
Conférence musicale par Myrdhin et Elisa
Réservation par téléphone, mail ou en ligne en cliquant sur réserver .
Salon d’honneur de la mairie Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 19 96 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence musicale chants de métiers Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-02-19 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme