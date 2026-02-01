Conférence musicale chants de métiers Plouër-sur-Rance

Conférence musicale chants de métiers

Salon d’honneur de la mairie Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Chants de métiers laboureur, semeur, forgeron, gabier, charpentier…

Conférence musicale par Myrdhin et Elisa

Réservation par téléphone, mail ou en ligne en cliquant sur réserver .

Salon d’honneur de la mairie Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 19 96 94

