Conférence musicale D’amour et de guerre, de la Renaissance à nos jours , par Maurice MONCOZET et Elodie BROCHIER -Châteaux en fête

Château de Fages Saint-Cyprien Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Château en fête au château de Fages:

Conférence musicale D’amour et de guerre, de la Renaissance à nos jours , par Maurice MONCOZET et Elodie BROCHIER Réservation conseillée (nombre de places limité) Prix 20 € (adultes et ados + 12 ans) 12 € (enfants 6 12 ans)

Château en fête au château de Fages:

Conférence musicale D’amour et de guerre, de la Renaissance à nos jours , par Maurice MONCOZET et Elodie BROCHIER Réservation conseillée (nombre de places limité) Prix 20 € (adultes et ados + 12 ans) 12 € (enfants 6 12 ans) .

Château de Fages Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 49 25 21

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English : Conférence musicale D’amour et de guerre, de la Renaissance à nos jours , par Maurice MONCOZET et Elodie BROCHIER -Châteaux en fête

Château en fête at Château de Fages:

Musical lecture D’amour et de guerre, de la Renaissance à nos jours , by Maurice MONCOZET and Elodie BROCHIER Reservations recommended (number of places limited) Price: 20 ? (adults and teenagers + 12 years) 12 ? (children 6 12 years)

L’événement Conférence musicale D’amour et de guerre, de la Renaissance à nos jours , par Maurice MONCOZET et Elodie BROCHIER -Châteaux en fête Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-03-26 par Périgord Noir Vallée Dordogne