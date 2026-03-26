Conférence musicale D’amour et de guerre, de la Renaissance à nos jours , par Maurice MONCOZET et Elodie BROCHIER -Châteaux en fête Saint-Cyprien
Conférence musicale D’amour et de guerre, de la Renaissance à nos jours , par Maurice MONCOZET et Elodie BROCHIER -Châteaux en fête Saint-Cyprien dimanche 19 avril 2026.
Conférence musicale D’amour et de guerre, de la Renaissance à nos jours , par Maurice MONCOZET et Elodie BROCHIER -Châteaux en fête
Château de Fages Saint-Cyprien Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Château en fête au château de Fages:
Conférence musicale D’amour et de guerre, de la Renaissance à nos jours , par Maurice MONCOZET et Elodie BROCHIER Réservation conseillée (nombre de places limité) Prix 20 € (adultes et ados + 12 ans) 12 € (enfants 6 12 ans)
Château en fête au château de Fages:
Conférence musicale D’amour et de guerre, de la Renaissance à nos jours , par Maurice MONCOZET et Elodie BROCHIER Réservation conseillée (nombre de places limité) Prix 20 € (adultes et ados + 12 ans) 12 € (enfants 6 12 ans) .
Château de Fages Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 49 25 21
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English : Conférence musicale D’amour et de guerre, de la Renaissance à nos jours , par Maurice MONCOZET et Elodie BROCHIER -Châteaux en fête
Château en fête at Château de Fages:
Musical lecture D’amour et de guerre, de la Renaissance à nos jours , by Maurice MONCOZET and Elodie BROCHIER Reservations recommended (number of places limited) Price: 20 ? (adults and teenagers + 12 years) 12 ? (children 6 12 years)
L’événement Conférence musicale D’amour et de guerre, de la Renaissance à nos jours , par Maurice MONCOZET et Elodie BROCHIER -Châteaux en fête Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-03-26 par Périgord Noir Vallée Dordogne