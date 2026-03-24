Conférence musicale de Martine PERNOUD Mois Landais de l’Autisme voie romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse

Conférence musicale de Martine PERNOUD Mois Landais de l’Autisme

voie romaine Pôle Sud, centre de formations musicales Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

La conférence porte sur le thème de la découverte des Structures Sonores Baschet comme outil de médiation sensorielle et relationnelle auprès des personnes autistes.

Cette rencontre sera animée par Martine PERNOUD, musicienne spécialisée en éveil musical, psychologue et musicothérapeute. Grande utilisatrice de ces instruments, elle est également cofondatrice et co-directrice de l’école de musique La Bulle d’Air à Genève.Au cours de cette conférence, Martine PERNOUD proposera des apports théoriques, des exemples de pratiques ainsi que des retours d’expérience, afin de mettre en lumière l’intérêt des Structures Sonores Baschet dans l’accompagnement des personnes autistes, au service du bien-être, de l’inclusion et de la qualité de la relation. Un temps sera consacré à la manipulation des Structures Sonores Baschet.Cette conférence est ouverte à toutes et tous parents, professionnel.le.s de la petite enfance et de l’enfance, professionnel.le.s de la musique, adultes curieux ou mélomanes. .

voie romaine Pôle Sud, centre de formations musicales Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 46 68 charlotte.richard@lescmr-landes.org

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English : Conférence musicale de Martine PERNOUD Mois Landais de l’Autisme

The conference focuses on the discovery of Baschet Sound Structures as a sensory and relational mediation tool for autistic people.

L’événement Conférence musicale de Martine PERNOUD Mois Landais de l’Autisme Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-19 par OTI LAS