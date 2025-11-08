Conférence musicale : des instruments qui sortent de l’ordinaire ! Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Conférence musicale : des instruments qui sortent de l’ordinaire ! Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 8 novembre 2025.

» Monte Le Son : des instruments qui sortent de l’ordinaire

Le festival Monte Le Son vous invite à un voyage musical pas comme les autres, à la découverte d’instruments insolites !

Avez-vous déjà vu un musicien jouer avec des bagues connectées, un bâton numérique appelé Karlax ou un drôle de baguette nommé Zil ? Ces instruments, sans fil et souvent sans corde ni clavier, transforment le geste en musique.

Une conférence originale et interactive mettra en lumière l’histoire et le fonctionnement de ces outils novateurs, ponctuée de démonstrations en solo.

Cette conférence musicale de Laurence White interroge notre manière de faire musique : entre technologie et rite, entre geste sacré et expérience sonore augmentée.

———————————

Laurence White-Bouckaert est une compositrice et improvisatrice française. Au fil de ses rencontres, Laurence White-Bouckaert explore de nouveaux territoires musicaux, mêlant la danse, avec K.O. en 3 rounds, le multimédia, la sculpture, la poésie, la voix, le théâtre et la vidéo. Son répertoire s’étend du ciné-concert à la réinvention de la forme concert, intégrant l’image et le travail scénique.

Parmi ses compositions notables, on retrouve « Rouge Pathos » (1998), un hommage à Pierre Schaeffer, « Le souffle court » (2006) et « Limen » (2013), des commandes de l’INA GRM. Plus récemment, en août dernier, elle vient de créer au festival Futura, « Dream Lux », grâce à la compagnie MOTUS.

En parallèle de sa carrière de compositrice, elle enseigne la composition et la création sonore au conservatoire de Bordeaux et au CMA du 13ème.

Avec Laurence White, découvrez ces instruments, sans fil, sans corde ni clavier, qui transforment le geste en musique !

Le samedi 08 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Réservation conseillée mais pas obligatoire

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T19:00:00+01:00

fin : 2025-11-08T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T18:00:00+02:00_2025-11-08T20:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/