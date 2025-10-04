Conférence musicale Du blues au Hip-hop Médiathèque – Saint-Chamond Saint-Chamond
Conférence musicale Du blues au Hip-hop Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque – Saint-Chamond Loire
Entrée libre – Auditorium de la médiathèque
Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00
Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00
Le blues est une des créations majeures du peuple noir américain et contient à ce titre une part de son identité.
Manouche Fournier nous invite à un voyage musical pour comprendre « avec ses oreilles » pourquoi la culture noire américaine trouve ses racines dans le blues— et en quoi le Hip Hop est le blues d’aujourd’hui.
D’abord trompettiste puis guitariste/chanteur, Manouche Fournier a vécu plusieurs années aux États-Unis à la fois en tant que musicien et que chercheur dans le cadre d’une thèse sur l’identité noire américaine dans le jazz et le blues.
François Duquenne