Conférence Musicale et Repas-Concert GERDE Gerde

2025-09-27 18:30:00

Samedi prochain 27 Septembre 2025 Chez Jeanne à Gerde

– 18h30 Ouverture de la buvette retrouvailles

– 19h30 Conférence musicale « Rétro-perspective »(40min)

« Une conférence qui parle de musique,

d’inspiration et de construction musicale, de la manière d’assembler les éléments, de les mettre en tension.

Une conférence pour vulgariser les thermes musicaux, démystifier les artistes, que chacun se réapproprie son pouvoir de création.

Une conférence qui dérange aussi un peu, par son côté « hors normes ».

Tout est nouveau, le cadre, le contexte, le style artistique…

Tout « dénote », parfois même dans le propos ! »

– 20h15 Restauration sur place, au menu (10€)

Sauté de veau aux carottes / riz

Compote de pommes

Réservation souhaitée par sms au 06 83 67 11 10 avant jeudi soir svp ! Merci

– Concert « La balançoire du silence » ! (environs 1h30)

Duo violon / guitare Emmanuel Gautier & Tony Mota, musique du monde et au delà !!! Balkans, Macédoine, jazz Manouche, compos, impros…!!!

Lors du concert, Manu & Tony invitent les musiciens présents dans la grange à les rejoindre, prenez vos instruments de musique et venez jouer avec eux !

si vous en connaissez… faites passer le mot de bouche à oreilles !

Pour plus d’infos, l’évènement a été proposé chez nos amis de radio broussaille https://radiobroussaille.fr/retro-perspective-par…/

Adh 3€ + Prix libre (Chapeau à l’entrée pour les musiciens)

Au plaisir de vous retrouver pour cet évènement qui s’annonce de qualité dans un espace rénové.

GERDE Chez Jeanne Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 67 11 10

English :

Next Saturday, September 27, 2025 Chez Jeanne à Gerde

– 6:30 p.m. Opening of the refreshment bar reunion

– 7:30 pm « Rétro-perspective » musical conference (40min)

« A talk about music,

inspiration and musical construction, how to assemble elements, how to put them in tension.

A lecture to popularize musical thermals, demystify artists, and help everyone reclaim their creative power.

It’s a conference that’s also a little disturbing, because of its « out of the ordinary » nature.

Everything is new: the setting, the context, the artistic style…

Everything is « out of the ordinary », sometimes even in its content! »

– 8:15 pm Catering on site, menu (10?)

Veal stir-fry with carrots / rice

Apple compote

Reservations by sms to 06 83 67 11 10 before Thursday evening please! Thank you

– Concert « La balançoire du silence » ! (approx. 1h30)

Violin/guitar duo Emmanuel Gautier & Tony Mota, world music and beyond! Balkans, Macedonia, gypsy jazz, compositions, improvisation…!!!

During the concert, Manu & Tony invite the musicians in the barn to join them. Grab your musical instruments and come and play with them!

if you know any… spread the word by word of mouth!

For more info, the event was featured on our friends at radio broussaille: https://radiobroussaille.fr/retro-perspective-par…/

Adh 3? + Free price (Hats at the door for musicians)

We look forward to seeing you at this event, which promises to be a high quality affair in a renovated space.

German :

Nächster Samstag, 27. September 2025 Chez Jeanne in Gerde

– 18.30 Uhr Eröffnung der Bar Wiedersehen

– 19.30 Uhr Musikalischer Vortrag « Retro-perspektivisch »(40min)

« Ein Vortrag, in dem es um Musik geht,

von musikalischer Inspiration und Konstruktion, davon, wie man die Elemente zusammenfügt und sie in Spannung versetzt.

Ein Vortrag, um die musikalischen Thermen zu popularisieren, die Künstler zu entmystifizieren, damit sich jeder seine schöpferische Kraft wieder aneignet.

Ein Vortrag, der auch ein wenig verstört, weil er « außerhalb der Normen » stattfindet.

Alles ist neu, der Rahmen, der Kontext, der künstlerische Stil …

Alles « fällt aus dem Rahmen », manchmal sogar in der Aussage! »

– 20.15 Uhr Verpflegung vor Ort, Menü (10?):

Kalbssteak mit Karotten und Reis

Apfelkompott

Bitte reservieren Sie per SMS unter 06 83 67 11 10 bis Donnerstagabend! Danke

– Konzert « Die Schaukel der Stille »! (ca. 1,5 Stunden)

Duo Violine / Gitarre Emmanuel Gautier & Tony Mota, Weltmusik und darüber hinaus!!! Balkan, Mazedonien, Gypsy-Jazz, Kompositionen, Improvisationen…!!!

Während des Konzerts laden Manu & Tony die in der Scheune anwesenden Musiker ein, sich ihnen anzuschließen, nehmen Sie Ihre Musikinstrumente und spielen Sie mit ihnen!

wenn Sie jemanden kennen… erzählen Sie es von Mund zu Mund weiter!

Für weitere Informationen wurde die Veranstaltung bei unseren Freunden von Radio broussaille vorgeschlagen: https://radiobroussaille.fr/retro-perspective-par…/

Adh 3? + Freier Preis (Hut am Eingang für die Musiker)

Wir freuen uns darauf, Sie bei dieser Veranstaltung wiederzusehen, die in einem renovierten Raum stattfinden wird und eine hohe Qualität verspricht.

Italiano :

Sabato prossimo 27 settembre 2025 Chez Jeanne à Gerde

– ore 18.30 Apertura del bar per il rinfresco ritrovo

– 19.30 Conferenza musicale « Retro-perspective » (40 minuti)

« Una conferenza sulla musica,

ispirazione e costruzione musicale, come assemblare gli elementi, come metterli in tensione.

È un discorso che mira a divulgare le termiche musicali, a demistificare gli artisti e ad aiutare tutti a recuperare i propri poteri creativi.

È una conferenza anche un po’ inquietante, per la sua natura « fuori dal comune ».

Tutto è nuovo, l’ambiente, il contesto, lo stile artistico…

Tutto è « fuori dall’ordinario », a volte anche nelle parole!

– ore 20.15 Catering in loco, menu (10?)

Vitello saltato con carote / riso

Composta di mele

Si prega di prenotare via SMS al numero 06 83 67 11 10 prima di giovedì sera! Grazie

– Concerto « La balançoire du silence » ! (circa 1h30)

Duo violino/chitarra Emmanuel Gautier & Tony Mota, world music e non solo! Balcani, Macedonia, gypsy jazz, composizioni, improvvisazione…!!!

Durante il concerto, Manu & Tony invitano i musicisti del fienile a unirsi a loro: prendete i vostri strumenti musicali e venite a suonare con loro!

se conoscete qualcuno di loro… spargete la voce con il passaparola!

Per maggiori informazioni, l’evento è stato trasmesso dai nostri amici di Radio Broussaille: https://radiobroussaille.fr/retro-perspective-par…/

Adh 3? + Prezzo libero (cappelli alla porta per i musicisti)

Vi aspettiamo a questo evento, che si preannuncia di alta qualità in un locale rinnovato.

Espanol :

Próximo sábado 27 de septiembre de 2025 Chez Jeanne à Gerde

– 18.30 h Apertura del bar de bebidas tertulias

– 19.30 h Conferencia musical « Retro-perspectiva » (40 minutos)

« Una charla sobre la música

la inspiración y la construcción musical, cómo ensamblar los elementos, cómo ponerlos en tensión.

Es una charla que pretende popularizar las térmicas musicales, desmitificar a los artistas y ayudar a todo el mundo a recuperar sus poderes creativos.

Es una conferencia también un poco inquietante, por su carácter « fuera de lo común ».

Todo es nuevo, el escenario, el contexto, el estilo artístico…

Todo es « fuera de lo común », a veces incluso lo que se dice

– 20.15 h Catering in situ, menú (¿10?)

Ternera salteada con zanahorias / arroz

Compota de manzana

Se ruega reservar por SMS al 06 83 67 11 10 antes del jueves por la noche Gracias

– ¡Concierto « La balançoire du silence » ! (aprox. 1h30)

Dúo de violín y guitarra Emmanuel Gautier & Tony Mota, ¡música del mundo y más allá! ¡¡¡Balcanes, Macedonia, gypsy jazz, composiciones, improvisación…!!!

Durante el concierto, Manu & Tony invitan a los músicos del granero a unirse a ellos ¡Coge tus instrumentos musicales y ven a tocar con ellos!

si conoces a alguno de ellos… ¡difúndelo de boca en boca!

Para más información, el evento fue retransmitido por nuestros amigos de Radio Broussaille: https://radiobroussaille.fr/retro-perspective-par…/

Adh 3? + Precio libre (Sombreros en la puerta para los músicos)

Esperamos verle en este evento, que promete ser de gran calidad en un local renovado.

