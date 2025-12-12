Conférence musicale Folk Clubs Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer
Conférence musicale Folk Clubs Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer mercredi 25 février 2026.
Conférence musicale Folk Clubs
Mediathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2026-02-25 16:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
2026-02-25
Plongez dans l’univers des Folk Clubs de la Bande Passante
Dans le cadre du festival Errances, la Médiathèque Joseph Rousse à La Plaine-sur-Mer vous invite à un voyage sonore à travers le temps et l’espace.
La Bande Passante avec son Folk Clubs vous conduira dans l’univers chaleureux et authentique des Folk Clubs, une animation qui fait vibrer les amateurs de musique acoustique et de rencontres conviviales.
Au programme
À l’aide d’un dispositif mêlant musique live, vidéo-projection et manipulation d’archives, Folk Clubs propose de découvrir les origines des musiques populaires et particulièrement la musique américaine des hillbillies.
Infos pratiques
gratuit sur inscription
public à partir de 10 ans
durée 1h
Rejoignez les Folk Clubs de la Bande Passante et laissez-vous transporter par la chaleur, la poésie et l’énergie de la musique folk !
Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .
Mediathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr
English :
Dive into the world of Bande Passante Folk Clubs
