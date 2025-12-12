Conférence musicale Folk Clubs Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Conférence musicale Folk Clubs

Mediathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2026-02-25 16:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

2026-02-25

Plongez dans l’univers des Folk Clubs de la Bande Passante

Dans le cadre du festival Errances, la Médiathèque Joseph Rousse à La Plaine-sur-Mer vous invite à un voyage sonore à travers le temps et l’espace.

La Bande Passante avec son Folk Clubs vous conduira dans l’univers chaleureux et authentique des Folk Clubs, une animation qui fait vibrer les amateurs de musique acoustique et de rencontres conviviales.



Au programme

À l’aide d’un dispositif mêlant musique live, vidéo-projection et manipulation d’archives, Folk Clubs propose de découvrir les origines des musiques populaires et particulièrement la musique américaine des hillbillies.



Infos pratiques

gratuit sur inscription

public à partir de 10 ans

durée 1h

Rejoignez les Folk Clubs de la Bande Passante et laissez-vous transporter par la chaleur, la poésie et l’énergie de la musique folk !

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

+33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr

