Conférence musicale La Lampisterie Gissey-sur-Ouche
Conférence musicale La Lampisterie Gissey-sur-Ouche samedi 21 février 2026.
Conférence musicale
La Lampisterie 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Cyrille Bourgogne vous raconte l’histoire de la musique à la Nouvelle Orléans, dans une conférence musicale, le samedi 21 février à 19h à la Lampisterie.
Un spectacle original mêlant récits, anecdotes, références à la série Treme, extraits musicaux, et musique live à la guitare et au chant. Lors de ce voyage musical, nous plongerons dans la fabuleuse richesse culturelle de la Nouvelle Orléans. Surtout connue pour être le berceau du jazz, nous découvrirons que
tant d’autres musiques y sont nées le Cajun, le zydeco, le funk…
Petite restauration sur place.
Conférence à prix libre .
La Lampisterie 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lalampisterie.gissey@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence musicale
L’événement Conférence musicale Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-02-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)