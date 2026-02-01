Conférence musicale La Lampisterie Gissey-sur-Ouche

Conférence musicale

La Lampisterie 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Cyrille Bourgogne vous raconte l’histoire de la musique à la Nouvelle Orléans, dans une conférence musicale, le samedi 21 février à 19h à la Lampisterie.

Un spectacle original mêlant récits, anecdotes, références à la série Treme, extraits musicaux, et musique live à la guitare et au chant. Lors de ce voyage musical, nous plongerons dans la fabuleuse richesse culturelle de la Nouvelle Orléans. Surtout connue pour être le berceau du jazz, nous découvrirons que

tant d’autres musiques y sont nées le Cajun, le zydeco, le funk…

Petite restauration sur place.

Conférence à prix libre .

La Lampisterie 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lalampisterie.gissey@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence musicale

L’événement Conférence musicale Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-02-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)