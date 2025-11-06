Conférence musicale « Instruments rares et originaux dans les musiques d’aujourd’hui » avec Ignatus Médiathèque James Baldwin Paris

Auteur-compositeur-interprète sous le pseudonyme d’Ignatus, animateur d’ateliers d’écriture, Jérôme Rousseaux donne des conférences sur les musiques actuelles depuis plus de dix ans. Récemment, il a enflammé les réseaux sociaux avec une démonstration sur une guitare électrique unique, qu’il a lui même imaginée.

Pour Monte le Son, Jérôme Rousseaux reviendra sur l’utilisation d’instruments rares dans la création de musiques actuelles. Dans beaucoup de sphères musicales, du rock à la musique électronique en passant par le jazz et les musiques dites « nouvelles », certains artistes ont toujours pratiqué des instruments peu connus, et en ont même parfois fabriqués eux-mêmes. Pendant cette conférence, nous analyserons ces démarches qui correspondent toujours à une quête sonore particulière, et à un désir de se singulariser basé sur la curiosité. Nous parlerons de ces aventuriers du son, de ces bricoleurs de génie, et évoquerons plusieurs des musiques qu’ils produisent avec leurs instruments « bizarres », que ceux-ci soient exhumés de l’oubli, évadés de continents lointains, ou encore inventés de toutes pièces.

Si certaines d’entre elles sont inclassables, expérimentales ou évoluent dans des marges, en rimant quelquefois avec mystère et ésotérisme, d’autres s’inscrivent dans des logiques bien définies, « rock », « pop » ou autres, et utilisent alors ces instruments « différents » à des degrés divers, qui vont de la simple enluminure à la véritable marque de fabrique. Toutes, en tout cas, ont pour vocation de susciter la surprise et d’élargir l’espace sonore.

Jérôme Rousseaux, alias Ignatus, proposera une conférence musicale jeudi 6 novembre, autour des instruments rares et originaux, qui marquera le lancement du Festival Monte le Son 2025 « Surprenants instruments ».

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

