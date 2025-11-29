Conférence musicale Jean-François Heisser Maison des Arts Bressuire

Conférence musicale Jean-François Heisser

Maison des Arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

2026-01-09

Pianiste, chef d’orchestre, pédagogue à la culture musicale inépuisable, Jean-François Heisser s’apprête à transmettre sa baguette de l’Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine. En introduction à un des concerts d’adieu le 17 janvier dans le cadre de la saison de Scènes de Territoire, l’artiste présente le répertoire qui sera alors interprété de Schubert à Poulenc, en passant par Beethoven. Aussi passionnant que passionné, il illustre ses propos au piano.

Sur réservation auprès du Conservatoire (jauge limitée). .

Maison des Arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr

