Conférence musicale Jean-François Heisser Maison des Arts Bressuire
Conférence musicale Jean-François Heisser Maison des Arts Bressuire vendredi 9 janvier 2026.
Conférence musicale Jean-François Heisser
Maison des Arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Pianiste, chef d’orchestre, pédagogue à la culture musicale inépuisable, Jean-François Heisser s’apprête à transmettre sa baguette de l’Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine. En introduction à un des concerts d’adieu le 17 janvier dans le cadre de la saison de Scènes de Territoire, l’artiste présente le répertoire qui sera alors interprété de Schubert à Poulenc, en passant par Beethoven. Aussi passionnant que passionné, il illustre ses propos au piano.
Sur réservation auprès du Conservatoire (jauge limitée). .
Maison des Arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr
English : Conférence musicale Jean-François Heisser
L’événement Conférence musicale Jean-François Heisser Bressuire a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Bocage Bressuirais